Litauen erhöht Militäretat um 148 Millionen Euro

Vilnius. Litauen wird in diesem Jahr seine Militärausgaben um 148 Millionen Euro erhöhen. Die Regierung in Vilnius billigte am Mittwoch die Zuweisung zusätzlicher Geldmittel aus dem Haushalt, nachdem das Finanzministerium seine Prognose für das Wirtschaftswachstum des baltischen EU- und NATO-Landes nach oben korrigiert hat. Damit sollen nach Angaben von Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas gepanzerte Militärfahrzeuge, Himars-Raketenwerfer, Radargeräte und Munition gekauft werden. Das meldete die Agentur BNS. Litauen hatte bereits im Frühjahr beschlossen, seine Militärausgaben deutlich zu erhöhen – von 2,05 auf 2,52 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. (dpa/jW)