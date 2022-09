Russland: Maßnahmen wegen Teilmobilisierung

Moskau. Wegen der langen Ausreiseschlangen infolge der Teilmobilisierung in Russland haben die Behörden den Zugang zur Teilrepublik Nordossetien an der Grenze zu Georgien beschränkt. Der Chef der Teilrepublik, Sergej Meniajlo, unterzeichnete ein Dekret, das die Durchfahrt für Personenfahrzeuge durch das Gebiet beschränkt, außer für Einheimische und Touristen, wie der offizielle Fernsehsender der Regionalregierung im Onlinedienst Telegram am Mittwoch berichtete. Zudem wurde ein Alarmzustand in mehreren Bezirken und in der Regionalhauptstadt Wladikawkas ausgelöst. Nach georgischen Angaben kamen zuletzt täglich fast 10.000 Russen über die Grenze. Am Mittwoch teilte die russische Regierung auf ihrer Website zudem mit, Staatsbürgern, die im Rahmen der Teilmobilmachung zum Dienst an der Waffe eingezogen werden, keine Reisepässe mehr auszustellen. (AFP/jW)