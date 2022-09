Etwas unbeholfen

Unterföhring. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat die Kapitänsbinde der deutschen Fußballnationalmannschaft mit der Aufschrift »One Love« als »reine Symbolik« kritisiert. Das sei einfach nur so ein Zeichen, sagte Deutschland-Direktor Wenzel Michalski dem TV-Sender Sky. »Das ist ja kein politisches Statement, sondern man möchte darum herumkommen, die Regenbogenfahne zu tragen«, urteilte er. Deswegen habe man sich dann so was anderes ausgedacht. »Es wirkt ein bisschen unbeholfen, muss ich sagen«, befand Michalski. (dpa/jW)