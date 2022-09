BRD liefert weitere Panzerhaubitzen an Ukraine

Philipp Schulze/dpa Das Bundesverteidigungsministerium will der Ukraine "unverzüglich" vier weitere Panzerhaubitzen liefern

Berlin. Die Bundesrepublik liefert vier weitere Panzerhaubitzen an die Ukraine. Wie das Verteidigungsministerium am Montag in Berlin mitteilte, werde die Lieferung unverzüglich in die Wege geleitet. Bei der Panzerhaubitze 2000 handelt es sich um ein schweres Artilleriegeschütz mit bis zu 40 Kilometer Reichweite . Die Lieferung soll auch ein Munitionspaket beinhalten. Die von der Bundesrepublik und den Niederlanden gelieferten Panzerhaubitzen 2000 hätten sich im Gefecht »mehr als bewährt«, freute sich Kriegsministerin Christine Lambrecht (SPD) laut Mitteilung des Ministeriums.

Die Bundesregierung betonte, dass die Ukraine den Wunsch nach weiteren Haubitzen geäußert habe. Mit den vier Panzerhaubitzen steige die Zahl der von Deutschland gelieferten Artilleriegeschütze auf 14 an. Die Ukraine hatte zuletzt auch die Lieferung von Kampfpanzern und Schützenpanzern gefordert. Bisher hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) betont, bei derartigen Lieferungen keinen »Alleingang« machen zu wollen. (dpa/jW)