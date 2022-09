Israels Premier Lapid droht Teheran

New York. Der israelische Regierungschef Jair Lapid hat bei der UN-Generaldebatte eine militärische Reaktion der internationalen Gemeinschaft gefordert, falls der Iran Atomwaffen entwickeln sollte. »Der Iran kann nur von Atomwaffen abgehalten werden, wenn eine glaubwürdige militärische Drohung auf dem Tisch liegt«, sagte Lapid in seiner UN-Rede am Donnerstag (Ortszeit). Zudem bekannte sich Lapid zu einer Zweistaatenlösung mit einem »friedlichen« palästinensischen Staat als Nachbarn Israels. Eine solche wäre »das Richtige für Israels Sicherheit, für Israels Wirtschaft und für die Zukunft unserer Kinder«. (AFP/jW)