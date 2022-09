London will unbegrenzte Bankerboni

London. Die britische Regierung will eine Obergrenze für Bonuszahlungen für Banker aufheben, um den Finanzplatz London nach dem Brexit attraktiver zu machen. Derzeit sind Extrazahlungen auf das Doppelte des Jahresgehalts begrenzt. Die Gewerkschaft GMB forderte den Chef der Bank of England, Andrew Bailey, auf, den Schritt abzulehnen. Das Vorhaben von Premierministerin Elizabeth Truss sei eine Beleidigung von Arbeitern, »die von Leuten wie Mister Bailey aufgefordert werden, den Gürtel enger zu schnallen«, sagte GMB-Generalsekretär Gary Smith am Mittwoch. (Reuters/jW)