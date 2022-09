Migranten verklagen US-Gouverneur

Miami. Dutzende Migranten haben den Gouverneur des US-Bundesstaats Florida, Ronald DeSantis, verklagt, nachdem er sie unter falschen Versprechungen auf die noble Ferieninsel Martha’s Vineyard bringen ließ. In der am Dienstag (Orstzeit) vor einem Bundesgericht von Massachusetts eingereichten Sammelklage werfen die Migranten dem republikanischen Gouverneur vor, sie für seine eigenen »illegalen Ziele« und »politischen Interessen« missbraucht zu haben. Sie streben einen Geschworenenprozess und Schadenersatz an. DeSantis und sein texanischer Amtskollege hatten in der vergangenen Woche Flugzeuge und Busse gechartert, um Migranten nach Martha’s Vineyard und nach Washington zu bringen. (AFP/jW)