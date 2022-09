Selbstanzündung aus Protest in Japan

Tokio. Aus Protest gegen den heftig kritisierten Staatstrauerakt für Japans ermordeten Expremier Shinzo Abe hat sich ein Mann in Tokio laut Medien angezündet. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch unter Berufung auf die Polizei berichtete, steckte sich der ältere Mann nahe des Amtssitzes des Regierungschefs in Tokio auf einer Straße in Brand. Er sei bei Bewusstsein und in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Die Polizei fand eine Protestnote des Mannes, in der er sich deutlich gegen den am kommenden Dienstag geplanten Staatstrauerakt aussprach, hieß es. (dpa/jW)