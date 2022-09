Tote nach anhaltenden Protesten im Iran

Teheran. Erneut sind im Iran nach dem Tod einer jungen Frau in Polizeigewahrsam Tausende Menschen auf die Straßen gegangen. Bei den landesweiten Protesten wurden nach Angaben iranischer Medien vom Mittwoch auch mindestens sechs Menschen getötet. Unter ihnen seien mindestens ein Polizist und fünf Teilnehmende der Proteste. Die genaueren Umstände ließen sich zunächst nicht überprüfen. In zahlreichen Städten strömten die Menschen auf die Straßen. Zu hören war unter anderem: »Wir kämpfen, wir sterben, wir werden uns den Iran zurückholen.« Sogar in der erzkonservativen Stadt und dem schiitischen Zentrum Ghom demonstrierten junge Menschen gegen die Kleidungsvorschriften. Auslöser der Demonstrationen ist der Tod der 22jährigen Jina Mahsa Amini, die nach einer Festnahme durch die »Sittenpolizei« verstorben war. Ihre Familie wirft den Einsatzkräften tödliche Gewalt vor. (dpa/jW)