Schulessen zu Armutslöhnen

Kesselsdorf. Letzte Woche legten die Beschäftigten des Schul- und Kitaversorgers Vielfalt-Menü GmbH (vormals Sodexo SCS) an verschiedenen Standorten die Arbeit nieder. So etwa in Kesselsdorf (bei Dresden) am 14. und in Schmölln am 16. September. Zu den Warnstreiks aufgerufen hatte die NGG, nachdem Gespräche über einen Tarifvertrag mit der Geschäftsleitung ergebnislos endeten. Die Tarifverhandlungen dauern bereits seit fast zwei Jahren an. Die Streikenden fordern einen Lohn, der vor Armut schützt. Die Kapitalseite bietet für den Großteil der Beschäftigten einen Stundenlohn, der nur zehn Cent über dem künftigen gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro liegt. (jW)