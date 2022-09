Studie: Homeoffice in Betriebsalltag etabliert

München. Laut einer vom Ifo-Institut veröffentlichten Studie in 27 Ländern sind mittlerweile im Durchschnitt der ­befragten Branchen und Beschäftigten 1,5 Tage Home­office pro Woche üblich. Zusammen mit Forschungseinrichtungen aus den USA, Großbritannien und Mexiko hatten Wissenschaftler mit dem Marktforschungsinstitut Respondi 36.000 Menschen befragt. In der Bundesrepublik sind demnach 1,4 Tage Homeoffice pro Woche üblich, in Frankreich 1,3 Tage, in den USA 1,6 und in Japan 1,1. Die Ergebnisse seien Durchschnittswerte; nicht in allen Branchen sei die Arbeit im Homeoffice möglich, so ein Mitautor der Studie. (dpa/jW)