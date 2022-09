Weitere ukrainische Getreideexporte

Kiew. Seit dem im Juli von der Türkei und den Vereinten Nationen zwischen der Ukraine und Russland vermittelten Getreideabkommen haben 165 Schiffe mit 3,7 Millionen Tonnen Agrarprodukten das Land verlassen. Wie das Infrastrukturministerium in Kiew am Sonntag mitteilte, sollten gleichentags weitere zehn Schiffe mit gut 169.000 Tonnen landwirtschaftlicher Erzeugnisse von ukrainischen Häfen ablegen. Nach Angaben der Behörde haben die ukrainischen Häfen an der Schwarzmeerküste Kapazitäten zur Beladung von 100 bis 150 Frachtschiffen im Monat. Am 1. August hatte zehn Tage nach Abschluss des Abkommens der erste ­Getreidefrachter einen ukrainischen Hafen verlassen. Vor dem Krieg hatte die Ukraine monatlich bis zu sechs Millionen Tonnen Getreide exportiert. (Reuters/jW)