Twitter-Aktionäre stimmen Musk-Deal zu

San Fransisco. Die Aktionäre des Kurznachrichtendiensts Twitter haben am Dienstag (Ortszeit) der Einigung zum Kauf des Unternehmens durch US-Milliardär Elon Musk für 44 Milliarden US-Dollar zugestimmt. Damit stärkten die Anteilseigner Twitter im Rechtsstreit mit Musk den Rücken. Dieser hatte eine Vereinbarung zum Kauf von Twitter einseitig platzen lassen und das mit »falschen und irreführenden« Angaben des Kurzbotschaftendienstes begründet. Hintergrund ist die Zahl von Spam- oder Fakekonten auf Twitter. Musk wirft Twitter vor, die tatsächliche Zahl der Nutzer zu hoch zu beziffern. Twitter weist Musks Anschuldigungen zurück und pocht auf den Vollzug der Übernahme. Der Prozess im Übernahmestreit zwischen Musk und Twitter beginnt am 17. Oktober vor einem spezialisierten Gericht im Bundesstaat Delaware an der US-Ostküste. (AFP/jW)