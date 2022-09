Zypern: Weiteres Manöver mit Israel

Nikosia. Zyprische und israelische Boden- und Luftstreitkräfte haben auf der Mittelmeerinsel zum zweiten Mal in diesem Jahr umfangreiche Militärübungen veranstaltet. Dies teilte das zyprische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Demnach wurden Luftangriffe und Luftabwehr geprobt. Bereits im Juni hatten beide Länder Manöver dieser Art durchgeführt. Militärexperten erklärten im staatlichen Rundfunk Zyperns, dass es in israelischem Hoheitsgebiet nicht genug Platz gebe, um Übungen solchen Umfangs durchzuführen. (dpa/jW)