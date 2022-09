Iran: Präsident will zu UN-Versammlung

Teheran. Irans Präsident Ebrahim Raisi will in diesem Jahr erstmals an der UN-Generalversammlung in New York teilnehmen. Dies teilte ein Sprecher nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA am Mittwoch mit. Der Politiker steht in den USA auf einer Sanktionsliste von Personen, deren Vermögen eingefroren und deren Teilnahme am internationalen Bankverkehr erschwert werden können. (dpa/jW)