Westbank: Drei Tote an Sicherungsposten

Ramallah. In der von Israel besetzten Westbank sind am Mittwoch drei Menschen getötet worden. Ein israelischer Soldat sei erschossen worden, als zwei Bewaffnete in der Nähe eines israelischen Sicherungspostens an der Grenze zum Westjordanland das Feuer eröffneten, teilte das israelische Militär mit. Die beiden Angreifer seien daraufhin von Soldaten erschossen worden. Die »Dschenin-Brigade«, ein Zusammenschluss bewaffneter Palästinensergruppen, erklärte, die beiden erschossenen Männer seien ihre Mitglieder gewesen und hätten den israelischen Soldaten getötet. (Reuters/jW)