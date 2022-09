Pakistan: Mehr Regen nach Flut erwartet

Islamabad. In dem von Rekordfluten geplagten Pakistan bereiten sich Rettungskräfte auf weitere Regenfälle vor. Das meldeten Behörden am Mittwoch und wiesen an, die erhöhte Alarmstufe aufrechtzuerhalten. Der angekündigte Regen für Ende dieser Woche könnte die Situation noch verschlimmern – dabei sind in dem südasiatischen Land bereits 33 Millionen Menschen von den Fluten betroffen, ein Drittel Pakistans steht unter Wasser. 1.481 Menschen kamen laut der Nationalen Katastrophenbehörde ums Leben. 1,7 Millionen Häuser sind nach offiziellen Angaben beschädigt worden. Pakistan gehört zu den Staaten, die am meisten von der Klimakrise betroffen sind, obwohl das Land selbst kaum zu den weltweiten CO2-Emissionen beigetragen hat. (dpa/jW)