»Antifa Ost«: Dienst sucht Spitzel

Berlin. Der Berliner Verfassungsschutz hat offenbar im Zusammenhang mit dem vor dem Dresdner Oberlandesgericht laufenden »Antifa Ost«-Verfahren, in dem ein Kronzeuge umfangreiche Aussagen getätigt hat, versucht, einen Spitzel zu rekrutieren. Das meldete die Rote Hilfe am Mittwoch via Twitter. Am 8. September habe es einen »Anquatschversuch« bei einer Person an ihrer Berliner Wohnadresse gegeben, die das Gespräch aber sofort nach Vorstellung der Verfassungsschützer beendet habe. »Der VS ist anscheinend auf der Suche nach weiteren Informantinnen und potentiellen Kronzeuginnen, um (vermeintliche) Antifa-Strukturen aufzudecken und Aktionen gegen Neonazis verfolgen zu können«, so die Rote Hilfe. (jW)