Kolumbien bittet Venezuela um Hilfe bei Friedensprozess

Bogotá. Venezuela soll Garantieland für Kolumbiens Friedensverhandlungen mit der Guerillagruppe ELN werden. Darum bat Kolumbiens Präsident Gustavo Petro das Nachbarland in einem am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Brief. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro antwortete in einer Rede am selben Tag, »natürlich stimmen wir zu«. Erst Ende August hatten die beiden Länder nach dreijähriger Funkstille zueinander wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen. Venezuela ist damit zusammen mit Chile und Kuba Garant für die erhofften Verhandlungen. (AFP/jW)