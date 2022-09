Inflation in den USA bei 8,3 Prozent

Washington. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen in den USA fiel im August auf 8,3 Prozent von 8,5 Prozent im Juli, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Reuters zufolge hatten Experten mit 8,1 Prozent gerechnet. Die US-Notenbank Fed versuchte, die hohe Inflation zuletzt mit zwei ungewöhnlich starken Zinserhöhungen um 0,75 Prozentpunkte – auf die Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent – zu bekämpfen. (Reuters/jW)