Somalia: Tausende Kinder hungern

Genf. Die Zahl der von der Hungersnot in Somalia betroffenen Kinder steigt nach UN-Angaben rapide an. Mehr als eine halbe Million der unter Fünfjährigen seien inzwischen von schwerer Mangelernährung akut bedroht, sagte am Dienstag ein Sprecher des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF) in Genf. Das seien ein Drittel mehr als noch im Juni. Ein solches Ausmaß habe es in diesem Jahrhundert noch in keinem Land gegeben. Durch die Mangelernährung steige die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches an, dass die Kinder durch Krankheiten wie Malaria, Cholera oder Masern sterben. »Es ist ein bevorstehender Alptraum.« (Reuters/jW)