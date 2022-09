UNHCR: Sechs Tote auf Flüchtlingsboot

Pozzallo. Auf einem Boot mit Asylsuchenden im Mittelmeer sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) sechs Menschen gestorben. Unter ihnen seien zwei Kinder im Alter von ein und zwei Jahren. Ein Zwölfjähriger sowie drei Erwachsene seien den ersten Erkenntnissen nach verhungert und verdurstet, teilte das UNHCR am Montag abend mit. Die Toten wurden in einem Boot entdeckt, das von der italienischen Küstenwache in die Hafenstadt Pozzallo auf Sizilien gebracht wurde. 26 Menschen überlebten, viele von ihnen wiesen teils schwere Verletzungen wie Brandwunden auf. (dpa/jW)