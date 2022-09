USA: Trumps Gutachter angenommen

Washington. Das US-Justizministerium akzeptiert einen von Expräsident Donald Trump vorgeschlagenen Sondergutachter für die Sichtung der in seinem Privatanwesen beschlagnahmten vertraulichen Unterlagen. In einem am Montag (Ortszeit) eingereichten Schriftsatz erklärte das Ministerium, es stimme der Ernennung von Richter Raymond Dearie aus New York zu. Trump hatte zwei vom Ministerium vorgeschlagene Kandidaten abgelehnt. Eine Richterin entschied auf Antrag Trumps, ein Sondergutachter (»Special Master«) solle die Unterlagen sichten. Das Justizministerium hatte dies zunächst abgelehnt, dann aber eingelenkt. Trump steht im Verdacht, gegen ein Gesetz zur Bestrafung von Spionage verstoßen zu haben, das strikte Vorgaben für die Aufbewahrung von Dokumenten zur nationalen Sicherheit enthält. (AFP/jW)