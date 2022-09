Portugal: Erdrutsche nach heftigem Regen

Lissabon. Heftige Regenfälle haben in Portugal zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Betroffen waren nach Angaben portugiesischer Rettungskräfte vom Dienstag insbesondere jene Regionen, die zuvor bereits von Waldbränden verwüstet worden waren. »Am schlimmsten war die Lage in Sameiro« nahe der Stadt Manteigas, sagte Pedro Araujo von der Zivilschutzbehörde. Die Ortschaft liegt in der Bergkette Serra da Estrela, die diesen Sommer von großen Waldbränden verheert worden war. Die Auswirkungen der seit Montag andauernden Regenfälle führten dazu, dass ganze Bäume mitgerissen wurden. Verletzt wurde laut den Meldungen niemand. (AFP/jW)