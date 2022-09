Russland: Angriffe auf ukrainische Streitkräfte

Moskau. Die russische Armee hat eigenen Angaben zufolge die ukrainischen Streitkräfte an allen Frontlinien stark bombardiert. »Die Luft- und Raketenstreitkräfte sowie die russische Artillerie führen in allen Einsatzgebieten massive Angriffe gegen Einheiten der ukrainischen Streitkräfte aus«, teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag in seinem täglichen Bericht mit. Der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, beschuldigte Kiew der Misshandlung von Einwohnern der zurückeroberten Gebiete. Nach Informationen des Kreml gebe es »viele Strafaktionen gegen die Einwohner der Region Charkiw, Menschen werden gefoltert, misshandelt«, sagte Peskow. Gleichzeitig erklärte er, dass Moskau derzeit keine Generalmobilmachung plane. »Im Moment nicht, davon ist keine Rede«, so Peskow. (AFP/dpa/jW)