BRD hat höchste Spritpreise in der EU

Wiesbaden. Nach Ende des Tankrabatts sind die Treibstoffpreise in der BRD wieder deutlich höher als in allen EU-Nachbarstaaten. Autofahrer zahlten am 5. September im Tagesdurchschnitt 2,07 Euro für einen Liter »Super E5« und 2,16 Euro für einen Liter Diesel, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte.

Am 5. September waren die Benzinpreise in den Nachbarländern Dänemark mit 2,04 Euro und Niederlande mit 2,01 Euro pro Liter ähnlich hoch wie in Deutschland – in Polen, Luxemburg, Frankreich, Tschechien, Belgien und Österreich mit Preisen von 1,38 Euro bis 1,74 Euro deutlich niedriger. Beim Dieselpreis lag der Unterschied bei neun bis 55 Cent: In Dänemark kostete der Liter Diesel 2,07 Euro, in Polen 1,61 Euro.(AFP/jW)