Keine Mitnutzung von Schweizer Endlager

Berlin. Nach Angaben des Bundesumweltministeriums ist nicht vorgesehen, das geplante Atommüllendlager in der Schweiz auch für deutsche Abfälle zu nutzen. Das erklärte am Montag ein Ministeriumssprecher auf Nachfrage. Das in der Schweiz geplante Endlager am Standort Nördlich Lägern unweit der deutschen Grenze gehe nicht auf deutsches Territorium über, hieß es weiter. Lediglich die Oberflächenbauten reichten bis auf zwei Kilometer an die deutsche Grenze heran. Deutschland werde die Schweizer Entscheidung für den Endlagerstandort nun sehr genau »auf Plausibilität« prüfen, erklärte der Ministeriumssprecher weiter. (dpa/jW)