Lufthansa und Piloten einigen sich

Frankfurt am Main. Bis Mitte 2023 wird es bei der Lufthansa keine weiteren Pilotenstreiks geben. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und die Airline einigten sich auf Gehaltserhöhungen und eine Friedenspflicht bis zum 30. Juni, wie beide Seiten am Montag mitteilten. Bis dahin wolle man weitere »offene Themen« ohne Zeitdruck verhandeln, erklärte die VC. Die Cockpitcrews erhalten in zwei Stufen – rückwirkend ab 1. August 2022 sowie am 1. April 2023 – eine Erhöhung der monatlichen Grundvergütung um je 490 Euro. (Reuters/jW)