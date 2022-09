Balkan: Bericht zu Gewalt gegen flüchtende Kinder

Brüssel. Kinder auf der Flucht über die Balkanroute in Richtung EU sind nach einem Bericht der Organisation Save the Children häufig Schlägen, sexueller und anderen Formen von Gewalt durch Erwachsene ausgeliefert. Es gebe ein »enormes Ausmaß von Gewalt und einen eklatanten Mangel an Schutzvorkehrungen für minderjährige Geflüchtete in Europa«, teilte die Kinderrechtsorganisation zur Veröffentlichung des Berichts »Wo wir auch hingehen, tut uns jemand Gewalt an« am Dienstag mit. Save the Children macht vor allem die EU für die Gewalterfahrungen der Kinder verantwortlich. »Weil sich Europa auf die Abschreckung von Ankommenden konzentriert, sind Kinder schockierender Gewalt durch Polizei und Grenzschutz ausgesetzt – Gewalt, die ungestraft bleibt«, sagte Direktorin Ylva Sperling. Die EU und die einzelnen Regierungen müssten unverzüglich handeln. (dpa/jW)