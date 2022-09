China und Indien einigen sich auf Truppenrückzug

imago images/Imaginechina-Tuchong

Neu Delhi. Die beiden Atommächte China und Indien haben mit dem Truppenrückzug an einer weiteren Stelle ihrer teilweise strittigen Grenze im Himalaya begonnen. Das hätten Gespräche von Militärvertretern der beiden Ländern am Donnerstag ergeben, teilte das Außenministerium in Neu Delhi mit. Kommende Woche dürften sich auch Präsident Xi Jinping und Premierminister Narendra Modi bei einem Gipfel der Shanghai Cooperation Organisation in Usbekistan treffen, wie örtliche Medien berichten. Die Beziehungen der beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt sind angespannt. Im Sommer vor zwei Jahren war es an der Grenze zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen, bei dem Soldaten beider Seiten mit Steinen, Stöcken und Fäusten aufeinander losgegangen waren. Es war der schwerwiegendste derartige Vorfall seit Jahrzehnten; es gab Tote auf beiden Seiten. Anschließend verstärkten dort beide Seiten ihre Truppen. Inzwischen haben Gespräche zu Abzügen geführt. Die beiden Staaten haben unterschiedliche Auffassungen über den Grenzverlauf in den weitgehend unbewohnten Bergen in 4.500 bis 5.500 Metern Höhe. Ihr Streit um die Grenze hatte in den 1960er Jahren zu einem kurzen Krieg geführt, den China gewann. (dpa/jW)