Bank of Canada erhöht Leitzins

Zou Zheng/XinHua/dpa Die Bank of Canada führt die leicht niedrigere Inflation auf gesunkene Benzinpreise zurück

Ottawa. Die kanadische Zentralbank hat ihren Leitzins um 0,75 Prozent auf 3,25 Prozent angehoben, wie die Bank of Canada am Mittwoch mitteilte. Der Bankrat sei der Ansicht, der Leitzins müsse »in Anbetracht der Inflationsaussichten weiter angehoben werden«, hieß es dazu. Die jetzige Erhöhung ist die fünfte in diesem Jahr: Zu Jahresbeginn hatte der Leitzins noch bei 0,25 Prozent gelegen. Mit der deutlichsten Erhöhung seit 1998 hatte die Zentralbank den Leitzins im Juli um einen Punkt angehoben. Die Jahresinflationsrate fiel zwar im Juli von 8,1 Prozent auf 7,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Dies gehe laut Bank of Canada aber darauf zurück, dass Benzinpreise gefallen seien. Ansonsten sei eine Verbreiterung des Preisdrucks zu beobachten.

Weltweit hatten Notenbanken in der letzten Zeit mit Leitzinserhöhungen auf die wirtschaftliche Lage reagiert. In den USA liegt der Zinssatz der Federal Reserve bereits zwischen 2,25 und 2,5 Prozent. Die Europäische Zentralbank hatte den Leitzins im Juli bereits um 0,5 Prozent stark erhöht, es wird angenommen, dass am Donnerstag eine weitere Erhöhung um bis zu 0,75 Prozent folgen könnte. (dpa/AFP/jW)