Renten in Griechenland steigen

Athen. In Griechenland sollen die Renten erstmals seit der Finanzkrise vor mehr als einer Dekade angehoben werden. Rund 1,5 Millionen Rentner dürften 2023 von der Erhöhung der Zahlungen profitieren, sagte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Sonnabend bei seiner jährlichen Wirtschaftsansprache in Thessaloniki. Zudem solle der Mindestlohn im kommenden Jahr erhöht werden. (Reuters/jW)