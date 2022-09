Ein Ort lädt ein

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 200. Jahrestag der Unabhängigkeit Brasiliens von Portugal hat das Unabhängigkeitsmuseum – Museu do Ipiranga – in São Paulo nach Jahren wieder für das Publikum geöffnet. Die Eintrittskarten für einen Besuch waren am Donnerstag innerhalb kurzer Zeit ausverkauft, wie die brasilianische Zeitung Folha de S. Paulo berichtete. Das Museum, dessen Bestand einer Mitteilung der brasilianischen Regierung zufolge mehr als 3.000 Objekte umfasst, war wegen Renovierung und Erweiterung neun Jahre lang geschlossen gewesen. Ziel sei es gewesen, das mächtige Gebäude in einen einladenden Ort zu verwandeln, wie der verantwortliche Architekt, Eduardo Ferroni, der dpa bei einer Besichtigung des Unabhängigkeitsmuseums mitteilte. Die brasilianische Regierung erwartet in dem modernisierten, interaktiven Museum bis zu einer Million Besucher im Jahr. (dpa/jW)