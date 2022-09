Nordkorea: Status als Atommacht fixiert

Pjöngjang. Nordkorea hat seine Atomwaffenpolitik gesetzlich festgeschrieben. »Hiermit wird eine unwiderrufliche Linie gezogen, damit es keinerlei Verhandlungen über unsere Atomwaffen gibt«, sagte Staats- und Parteichef Kim Jong Un laut einem Bericht staatlicher Medien am Freitag vor der Obersten Volksversammlung Nordkoreas. Damit sei der in der Verfassung verankerte Status des Landes als Atommacht »unumkehrbar« und »unumstößlich«. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA hatte das Parlament das Gesetz am Donnerstag abgesegnet. Festgelegt ist damit, dass Atomwaffen im Falle einer Invasion oder zur Verteidigung bei einem Angriff eingesetzt werden können. Es verbiete zudem jegliche Weitergabe von Atomwaffen oder diesbezüglichen Technologien an andere Länder. (Reuters/jW)