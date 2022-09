Zu viele Fehler

New York. Tennisstar Nick Kyr­gios hat bei den US Open in New York zwei Tage nach seinem Sieg gegen Titelverteidiger Daniil Medwedew in einem Fünfsatz das Halbfinale verpasst. Er unterlag am Dienstag abend (Ortszeit) nach 3:39 Stunden dem Russen Karen Chatschanow mit 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (7:3) und 4:6. In seinem ersten Grand-Slam-Halbfinale trifft Chatschanow am Freitag auf den Norweger Casper Ruud. (dpa/jW)