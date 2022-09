Brüssel: EU-Visa von Russen werden »geprüft«

Brüssel. Knapp eine Million bereits gültige Schengen-Visa für Russen in die EU sollen auf den Prüfstand kommen. Die Mitgliedstaaten seien befugt, »alle gültigen Visa nochmals zu prüfen«, sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Dienstag in Brüssel. Die Neuausstellung insbesondere von Touristenvisa für Russen soll in der EU zudem deutlich erschwert werden. Darauf hatten sich die Außenminister der Mitgliedstaaten vergangene Woche grundsätzlich in Prag geeinigt. Konkret soll ein Abkommen mit Russland zur erleichterten Visa­vergabe von 2007 aufgekündigt werden. Laut Johansson könnten die Mitgliedsländer das Aus für das Abkommen noch diese Woche formell beschließen. Darüber hinaus schlug die Kommissarin vor, russische Pässe aus der Ukraine nicht mehr anzuerkennen. Dies erfordert die Zustimmung der 27 Mitgliedstaaten sowie des EU-Parlaments. (AFP/jW)