Moskau: Nowaja Gaseta verliert Lizenz

Moskau. Ein Bezirksgericht in Moskau hat der oppositionellen Zeitung Nowaja Gaseta die Zulassung entzogen. »Die Registrierung als Medium wird für ungültig erklärt«, verkündete die zuständige Richterin am Montag, wie die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtete. Der Entzug erfolgte demnach auf Antrag der Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor. Die Behörde begründete dies damit, dass die Zeitung trotz einer Verwarnung ihr Redaktionsstatut nicht vorgelegt habe. Die Nowaja Gaseta hatte im März ihre Veröffentlichung eingestellt. Roskomnadsor will auch die Internetseite der Zeitung sowie ein im Juli gestartetes Printmagazin schließen. Zwei Gerichtsanhörungen dazu werden demnächst erwartet. Der Chefredakteur der Zeitung, Dmitri Muratow, kündigte an, Berufung einlegen zu wollen. Er bezeichnete das Urteil als »politisch« und »ohne die geringste rechtliche Grundlage«, wie das Nachrichtenportal Mediasona berichtete. (dpa/jW)