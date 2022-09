Spanien senkt Mehrwertsteuer auf Gas

Madrid. Im Kampf gegen die hohe Inflation in Spanien senkt die Regierung die Mehrwertsteuer auf Gas auf das vorgeschriebene europäische Mindestmaß. Ab Oktober würden statt 21 Prozent vorübergehend nur fünf Prozent fällig, kündigte Regierungschef Pedro Sánchez am Donnerstag an. Die Maßnahme ist demnach befristet bis zum Jahresende. Es erscheine »vernünftig«, angesichts der bevorstehenden Herbst- und Wintermonate zu versuchen, »die Heizungsrechnung zu senken«, sagte Sánchez im spanischen Rundfunk. Er sei bereit, diese Maßnahme im kommenden Jahr auch noch einmal zu verlängern, »so lange, wie diese schwierige Situation andauert«. (AFP/jW)