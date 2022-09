Beijing. Chinas Automarkt wächst weiter. Der zuletzt kräftige Aufschwung hat jedoch etwas an Fahrt verloren. Nach vorläufigen Berechnungen setzten die Hersteller im August knapp 2,3 Millionen Fahrzeuge an Händler ab. Das waren im Vergleich zum schwachen Vorjahr 27,2 Prozent mehr, wie der Herstellerverband CAAM am Freitag in Beijing mitteilte. Jedoch lag die Zahl gut fünf Prozent unter den Auslieferungen des Vormonats. (dpa/jW)