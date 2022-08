Sachsen: Einbruch bei Landesgeschäftsstelle der Linken

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Dresden. In der Geschäftsstelle der sächsischen Linken in Dresden wurde am Wochenende eingebrochen. Das teilte die Partei am Montag nachmittag auf ihrer Website mit. Zuerst berichtete Spiegel online über den Vorfall.

Demnach sei eine Tür aufgebrochen und mehrere Räume durchwühlt worden. Die Täter sollen fünf Liter Diesel »gezielt« über technische Geräte und Dokumente geschüttet haben. Die Räume werden in den kommenden Tagen nicht benutzbar sein. Die Linke hat eine Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Wie es aus Parteikreisen ferner hieß, sei schätzungsweise ein Schaden von 50.000 Euro entstanden. Über die konkreten Hintergründe wurde zunächst nichts bekannt. Ein Bekennerschreiben oder ähnliches liege nicht vor, nun ermittle die Kriminalpolizei.

»Wir lassen uns nicht unterkriegen und kämpfen gegen jegliche Einschüchterungsversuche an. Den Geschäftsbetrieb halten wir aufrecht und unsere Aktivitäten für bezahlbare Energie dieser Tage setzen wir unvermindert fort«, wurde Landesgeschäftsführer Lars Kleba in der Mitteilung zitiert. (jW)