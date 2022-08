Bundeskartellamt: Weniger Bußgelder

Bonn. Das Bundeskartellamt hat im vergangenen Jahr wegen Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht Bußgelder in Höhe von rund 105 Millionen Euro verhängt. Elf Unternehmen oder Verbände sowie acht natürliche Personen mussten zahlen, wie die Behörde am Dienstag bei der Vorstellung ihres Jahresberichts mitteilte. Im Jahr 2020 hatte sie noch Bußgelder in Höhe von 349 Millionen Euro verhängt. In diesem Jahr waren es bisher rund 20 Millionen Euro. (dpa/jW)