Auch im Sommer

Oberhof. Biathlonolympiasiegerin Denise Herrmann hat am Sonntag die Verfolgung bei den deutschen Sommermeisterschaften in Oberhof gewonnen. Auf den Skirollen setzte sich die 33jährige gegen Marion Wiesensarter durch. Rang drei ging an Janina Hettich. Bei den Männern gewann Roman Rees vor Matthias Dorfer und Justus Strelow. Je zwei Titel holten sich bei den Titelkämpfen im thüringischen Oberhof Sophia Schneider und Philipp Horn. Die Traunsteinerin und der Arnstädter hatten sich jeweils im Einzel und im Sprint durchgesetzt. (dpa/jW)