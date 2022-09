Votum über Nachfolge von Johnson zu Ende

London. Im Rennen um die Nachfolge des britischen Regierungschefs Boris Johnson ist am Freitag nachmittag die parteiinterne Abstimmung der konservativen Tories über ihren nächsten Parteichef zu Ende gegangen, der dann auch automatisch Premier wird. In den Umfragen führte zuletzt Außenministerin Elizabeth Truss vor Exfinanzminister Rishi Sunak. Das Ergebnis der Brief- und Onlineabstimmung unter den 200.000 Tory-Mitgliedern wird am Montag verkündet. (AFP/jW)