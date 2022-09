Opfer nach Angriff auf CSD gestorben

Münster. Der 25jährige Mann, der am Rande einer Christopher-Street-Day-Versammlung am vergangenen Sonnabend in Münster niedergeschlagen wurde, erlag am Freitag seinen Verletzungen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Zeugen zufolge war er dazwischengegangen, als ein noch unbekannter Tatverdächtiger mehrere Frauen beschimpft hatte und drohend auf sie zugegangen sei. Der Attackierte kam ins Krankenhaus und war zunächst ins künstliche Koma versetzt worden. Die Polizei fahndet nach dem Täter und sucht nach weiteren Zeugen. (dpa/jW)