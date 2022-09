Südkorea und USA beenden Manöver

Seoul. Nach elf Tagen haben Südkorea und die USA auf der Koreanischen Halbinsel ihr größtes gemeinsames Manöver seit einem halben Jahrzehnt beendet. Die Übung namens »Ulchi Freedom Shield« sei bis zum Schluss wie geplant verlaufen, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Donnerstag in Seoul mit. Das Ministerium meldete keine besonderen Zwischenfälle. Die Vereinigten Staaten haben in Südkorea 28.500 Soldaten stationiert. (dpa/jW)