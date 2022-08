Zahl der Toten nach Flut in Pakistan steigt

Islamabad. Die verheerenden Überschwemmungen in Pakistan haben jüngsten Angaben der Behörden zufolge bereits mehr als 1.160 Menschen das Leben gekostet. Seit Mitte Juni sei die Zahl der Toten auf 1.162 gestiegen, teilte die nationale Katastrophenschutzbehörde am Mittwoch mit. Es werde mit weiter steigenden Zahlen gerechnet. Die UNO und Pakistans Regierung stellten am Dienstag in Genf einen ersten Hilfsplan für sechs Monate vor, für den nun 160 Millionen US-Dollar benötigt werden. (dpa/jW)