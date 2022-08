Weg ist er

Bournemouth. Der AFC Bournemouth hat sich drei Tage nach dem 0:9-Debakel gegen den FC Liverpool von seinem Trainer Scott Parker getrennt. Wie der Aufsteiger in die Premier League am Dienstag bekanntgab, beginne die Suche nach einem neuen Trainer unverzüglich. Damit man als Team und als Verein als Ganzes weiter vorankomme, sei es erforderlich, der Strategie einer nachhaltigen Vereinsführung zu folgen, hieß es in der Mitteilung des Fußballklubs. (dpa/jW)