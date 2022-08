PCK Schwedt testet Rohölsorten

Schwedt. Die PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt kann nach Meinung des Staatssekretärs Michael Kellner auf das Öl aus der Druschba-Pipeline verzichten. »Es wird auch im nächsten Jahr dort Rohhöl verarbeitet«, sagte der Grünen-Politiker aus dem Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag im RBB. Am Wochenende sei ein Tanker mit Öl aus den USA in Rostock eingelaufen, das problemlos verarbeitet worden sei. Diese Woche komme ein Tanker mit afrikanischem Öl. Man habe »verschiedenste nichtrussische Rohölsorten getestet. (...) Und wir sehen, dass es funktioniert.« Eine Auslastung der Kapazität der Raffinerie ist allerdings nicht zu erwarten. (dpa/jW)