Pflegekosten werden weitergegeben

Berlin. Patientenvertreter warnen erneut vor höheren Kosten für Pflegebedürftige. Ab diesem Donnerstag gilt eine verpflichtende Tarifbezahlung in der Altenpflege. »Die Politik hat es versäumt, die tarifliche Bezahlung von Pflegekräften – die wir natürlich begrüßen – auch vernünftig gegenzufinanzieren«, sagte die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, am Dienstag. Viele Einrichtungsträger und Diensteanbieter reichten die Kosten an Pflegebedürftige weiter. Versorgungsverträge darf es ab 1. September nur noch mit Anbietern geben, die nach Tarif oder ähnlich zahlen. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisierte mit Blick auf insgesamt steigende Zuzahlungen, eine solche dramatische Entwicklung habe es seit Bestehen der Pflegeversicherung nicht gegeben. (dpa/jW)