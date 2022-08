BRD: Inflation steigt auf 7,9 Prozent

Wiesbaden. Die Inflation in Deutschland nähert sich erneut der Acht-Prozent-Marke. Nach zwei Monaten mit leicht rückläufigen Werten zog die Teuerungsrate im August wieder an. Die Verbraucherpreise lagen um 7,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag anhand vorläufiger Daten mitteilte. Vor allem steigende Preise für Energie und Lebensmittel sorgten für den Sprung nach oben. Von Juli zu August legten die Verbraucherpreise um 0,3 Prozent zu. Seit Monaten sind Energie und Lebensmittel die größten Preistreiber. Der Ukraine-Krieg und die westlichen Sanktionen gegen Moskau haben die bereits angespannte Lage weiter verschärft. Im Mai war die Inflation in der BRD auf 7,9 Prozent gesprungen. Danach schwächte sich der Preisauftrieb etwas ab. Im Juni lag die Inflationsrate bei 7,6 Prozent und im Juli bei 7,5 Prozent. (dpa/jW)